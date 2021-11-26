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"Україна не нападала на РФ": Зеленський звернувся до росіян

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 15:20
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Глава держави розповів, що думає про скупчення російських військ поблизу України
Зеленський розповів росіянам правду про Україну. Колаж "Сьогодні"
Зеленський розповів росіянам правду про Україну. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський пояснив росіянам, що Україна не накаляє обстановку на Донбасі, а саме Росія своїм брязканням зброї провокує напругу між країнами, погрожуючи можливою повномасштабною війною. Про це він сказав під час пресмарафону, який транслює "Сьогодні".

Загроза війни – це шантаж Москви

Він вважає, що вся ця істерія довкола можливого вторгнення Росії в Україну, скупчення російських військ – це спроба залякування.

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"Що ми бачимо… Нагромадження військ: підійшли, відійшли… Снайпери ходять лінією розмежування для напруження ситуації. Снайпер стріляє – наші відповідають. Снайпер пішов, а сепаратисти знову стріляють. Тому ймовірність атаки та ескалація можуть бути у залякуванні. Якщо ми на провокацію сильно відповімо, а у них на цей час навчання, накопичення 100 тисяч (військ), ймовірність ескалації вища", – сказав Зеленський.

Дуже небезпечна риторика РФ

Президент вважає, що Росія своїми частими пересуваннями військ показує Україні, що нібито відбувається скупчення сил. За його словами, зараз із РФ проглядається дуже небезпечна риторика.

"Є кілька акцентів. НАТО – вони часто повторюють питання НАТО, розміщення військ в Україні. Ця історія завжди працює на внутрішнього споживача (росіян)... Другий сигнал – Україна зриває "Мінськ", у "нормандському форматі" нема чого обговорювати… І третій сигнал – "Північний потік – 2", напружена ситуація в Білорусі, тиск на кордони з Литвою та Польщею. Як це у РФ вирішують: обмін спокою десь на вирішення якихось проблем, тобто розігрують вигідну для себе карту", – наголосив глава держави.

Зеленський звернувся до росіян

Він пояснив росіянам, що не Україна розпалює обстановку на Донбасі.

"Хочу, щоб російські люди розуміли. Їм кажуть, що українці нічого не хочуть, українці не бачать жодного примирення, українці розпочинають ескалацію. Вони шукають фундамент (для нової агресії), бо ми вже пройшли історію із "захистом населення". Україна не нападала ніколи на Росію, у нас і в голові такого немає. Коли вони говорять ескалація на кордоні з РФ – це погана риторика, бо це не кордон з РФ – це контактна лінія між Україною та окупованою Україною", – резюмував президент.

Про що ще говорив Зеленський на пресмарафоні

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