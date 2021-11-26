Зеленский сказал, что скоро Украина поговорит с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, рассказал о том, что вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет контактировать с администрацией России. Об этом шла речь на его пресс-конференции.
Ермак проведет телефонные переговоры с Россией.
"Я, кстати, ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера был Шарль Мишель, Ангела Меркель, и они хотят, чтобы мы начали вместе с ними общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", – сказал он.
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Что еще говорил Зеленский
Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.
Также Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства.
Кроме того, он рассказал, что ему удалось сделать на своем посту.
Как так вышло
Идея провести пресс-марафон с журналистами "родилась" случайно – это не инициатива президента Владимира Зеленского. Решение пришло случайно.
Что обещал Зеленский
- Узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум.
- Узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.
- Завершить войну на Донбассе – еще один пункт обещаний Зеленского, чья программа также декларировала возвращение пленных украинцев и временно оккупированных территорий.
- Посадить коррупционеров, защищать украинский язык, внедрить медицинское страхование, заботиться о росте экономики и сделать "зеркальные дороги".
- Еще среди обещаний нового гаранта – "работать по совести" и занимать пост президента не дольше одного срока.