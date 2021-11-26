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Зеленский сказал, что скоро Украина поговорит с Россией

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 ноября, 13:50
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Переговоры будут в телефонном режиме
Зеленский рассказал, будет ли общение с Путиным
Зеленский рассказал, будет ли общение с Путиным / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 ноября, рассказал о том, что вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет контактировать с администрацией России. Об этом шла речь на его пресс-конференции.

Ермак проведет телефонные переговоры с Россией.

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"Я, кстати, ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера был Шарль Мишель, Ангела Меркель, и они хотят, чтобы мы начали вместе с ними общаться с РФ, обязательно будет звонок. Они хотят контакта нашей администрации и администрации России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", – сказал он.

Что еще говорил Зеленский

Зеленский заявил, что информацию о спецоперации по "вагнеровцам" слил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Также Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства.

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Кроме того, он рассказал, что ему удалось сделать на своем посту.

Как так вышло

Идея провести пресс-марафон с журналистами "родилась" случайно – это не инициатива президента Владимира Зеленского. Решение пришло случайно.

Что обещал Зеленский

  • Узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум.
  • Узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.
  • Завершить войну на Донбассе – еще один пункт обещаний Зеленского, чья программа также декларировала возвращение пленных украинцев и временно оккупированных территорий.
  • Посадить коррупционеров, защищать украинский язык, внедрить медицинское страхование, заботиться о росте экономики и сделать "зеркальные дороги".
  • Еще среди обещаний нового гаранта – "работать по совести" и занимать пост президента не дольше одного срока.

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