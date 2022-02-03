Украина и Турция подписали 8 важных документов: подробности

Соглашения призваны вывести на новый уровень сотрудничество двух стран

Зеленски и Эрдоган провели переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Турция подписали 8 важных межправительственных соглашений во время визита в Киев турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Торжественная церемония подписания состоялась после переговоров Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Мус подписали Соглашение о свободной торговле.

Подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики.

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Главы МИД Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу подписали Меморандум о взаимопонимании относительно технического сотрудничества между Государственной налоговой службой Украины и Администрацией доходов Министерства казначейства и финансов Турции.

Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества и Турецким институтом стандартов.

Министерства внутренних дел двух стран подписал протокол между Кабмином Украины и правительством Турции о внесении изменений в соглашение 2009 года о сотрудничестве правоохранительных органов.

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Было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Подписан Меморандум о взаимопонимании насчет создания общего таможенного совета, между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

Подписан План действий между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции относительно взаимного признания программ насчет авторизованных экономических операторов.

Дополняется...