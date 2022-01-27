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Эрдоган озвучил план действий на случай вторжения РФ в Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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27 января, 11:05
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Турецкий лидер заявил, что его страна имеет четкую позицию относительно действий России
Тайип Эрдоган. Фото: коллаж "Сегодня"
Тайип Эрдоган. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они выполнят свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова Турция и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.

Об этом сообщает NTV.

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"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать Россию и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", — сказал Эрдоган.

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Кроме того, турецкий лидер пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию.

Турция хочет помирить Украину и Россию

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