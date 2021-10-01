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Украина готовится к амнистии в ОРДЛО – будет новый закон

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
1 октября, 14:31
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Правительство определит конкретную процедуру, как будут прощать пособников оккупантов
Боевикам амнистия вряд ли светит. Коллаж "Сегодня"
Боевикам амнистия вряд ли светит. Коллаж "Сегодня"

Пока Верховная Рада только готовится рассмотреть законопроект о переходном периоде Донбасса, правительство Украины уже нарабатывает новый документ – об амнистии в ОРДЛО.

Об этом рассказал на "Х Ежегодном судебном форуме" вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

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Он напомнил, что законопроект о переходном периоде 15 октября рассмотрит Венецианская комиссия. А пока Кабмин взялся за законопроект, в котором будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов с оккупированных территорий.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы (правительство. – Ред.) уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины, как конвалидация, до этого в Украине не было", – заявил Резников.

Что такое конвалидация? Процедура признания документов, которые были выданы украинцам в оккупации, например, свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Закон о переходном периоде

  • Законопроект "О государственной политике переходного периода" касается преодоления последствий войны на востоке Украины и оккупации Крыма. Для оккупированных территорий будет определен конфликтный и постконфликтный периоды.
  • Так, например, в документе определены условия проведения первых выборов на освобожденном Донбассе, а также прописан перечень лиц, кому будет запрещено участвовать в выборах.
  • Одним из любопытных новшеств является запрет связей народных депутатов и чиновников с Россией. Контакты с Москвой будут возможно только с разрешения Верховной Рады или президента.
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Как мы писали ранее, Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

Также он прогнозировал, что полная реинтеграция Донбасса займет не менее 25 лет. Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование.

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