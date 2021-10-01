Україна готується до амністії в ОРДЛО – буде новий закон

Уряд визначить конкретну процедуру, як прощатимуть посібників окупантів

Бойовикам амністія навряд чи світить. Колаж "Сьогодні"

Поки Верховна Рада тільки готується розглянути законопроєкт про перехідний період Донбасу, уряд України вже напрацьовує новий документ – про амністію в ОРДЛО.

Про це розповів на "Х Щорічному судовому форумі" віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає РБК-Україна.

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Він нагадав, що законопроєкт про перехідний період 15 жовтня розгляне Венеціанська комісія. А поки Кабмін взявся за законопроєкт, в якому будуть прописані процедури амністії і визнання деяких документів з окупованих територій.

"Не чекаючи прийняття законопроєкту про перехідний період, ми (уряд. – Ред.) вже працюємо над законопроєктом про процедури. Це детальніший, глибший закон, в якому проговорюватиметься, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини, як конвалідація, до цього в Україні не було", – заявив Резніков.

Що таке конвалідація? Процедура визнання документів, які були видані українцям в окупації, наприклад, свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

Закон про перехідний період

Законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду" стосується подолання наслідків війни на сході України і окупації Криму. Для окупованих територій буде визначено конфліктний і постконфліктний періоди.

Так, наприклад, в документі визначені умови проведення перших виборів на звільненому Донбасі, а також прописаний перелік осіб, кому буде заборонено брати участь у виборах.

Одним з цікавих нововведень є заборона зв'язків народних депутатів і чиновників з Росією. Контакти з Москвою будуть можливі тільки з дозволу Верховної Ради або президента.

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Як ми писали раніше, Олексій Резніков раніше розповідав про український підхід до особливого статусу Донбасу. Влада готує для постраждалого регіону економічну стратегію.

Також він прогнозував, що повна реінтеграція Донбасу займе не менш ніж 25 років. Чиновник навів у приклад Хорватію, в якій уже 25 років триває розмінування.