У нас что, ездят танки? Зеленский о панике вокруг Украины

Президент указал на экономический вред от заявлений о войне

Владимир Зеленский высказался о панике из-за войны. Фото Reuters/Офис президента, коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Украине во время встречи с иностранными журналистами.

"У нас танки по улицам не ездят, но если ты тут не находишься, ощущение из СМИ такое, что у нас война, войска по дорогам ходят, мобилизация, люди куда-то уезжают. Это не так, нам не нужна эта паника. Я не говорю, что не может быть эскалации. Мы откровенно говорим об этом уже 8 лет. Она была, она уже началась. Часть нашей территории уже временно оккупирована", — сказал Зеленский.

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Он заявил, что паника вредит экономике Украины.

"Я начал говорить с лидерами государств и объяснять им. Нам нужно стабилизировать ситуацию. Сигналы пошли даже от важных лиц, что завтра будет война, — они об этом говорят откровенно и недипломатично, — это паника на рынках и в финансовом секторе. Сколько это стоит нашему государству? Я хочу, чтобы вы это поняли. Нам нужно единство народа, народ должен быть уверен в армии, в президенте, доверять своей власти и спецслужбам. Но информация из разных источников не должна запутывать наше государство, потому что начинается экономическая паника", — отметил президент.