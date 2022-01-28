"Это не какие-то там мальчики": Зеленский объяснил, кто остановит вторжение России

Президент Украины в интервью журналиста рассказал, что Украина имеет мощную армию и способна себя защитить от российский агрессии. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24 канал.

"Нужно действовать без паники, у нас мощная армия, нужно ее вооружать. Мощная экономика дает возможность улучшать вооружение, увеличивать зарплаты военным. Сегодня ситуация такая, что мы полностью доверяем нашей армии, это не новички, это не какие-то там мальчики. Это серьезная армия. Мы точно не слабее, чем уровень НАТО, наша армия – это практики. Народ будет стоять плечом к плечу с армией и защищать", – сказал он.