Россия выводила деньги в Лондон – Зеленский сдал путинский режим

Президент отметил, что Украина активно борется с этим процессом

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами ответил на вопрос о том, является ли Лондон центром отмывания российских денег.

"Люди, чьи деньги там отмываются, отмываются во всех столицах, где есть дорогая недвижимость, бизнес. Исторически большие деньги выводились из России, Украины. Эта страница появилась в истории постсоветской жизни. Мы активно боремся с этим процессом. Я не понимаю, чем могу помочь Лондону, это вопрос внутреннего характера", – сказал он.

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