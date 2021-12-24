У депутата ОПЗЖ нашли российский паспорт – расследование (видео)

Нардеп за последние 15 лет как минимум четыре раза ездил в РФ

Александр Пономарев. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Украины, член фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Александр Пономарев, бизнес которого имеет влияние на боеспособность украинской армии, оказался гражданином России.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

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Что известно?

По информации журналистов, впервые паспорт гражданина России Александр Пономарев получил в 2003 году в Рыбновском районе Рязанской области. Там будущий парламентарий тогда зарегистрировал и место своего проживания.

Паспорт РФ Пономареву выдали на основании "обмена" – для получения гражданства, согласно закону, он должен был непрерывно проживать на территории России не менее 5 лет.

Фото: radiosvoboda.org

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Когда Пономареву исполнилось 45 лет, вышеупомянутый российский паспорт ему заменили новым. Произошло это в том же Рыбновском районе Рязанской области в 2007 году на основании его заявления.

Фото: radiosvoboda.org

На сайте Главного управления по миграции МВД России данные предыдущего паспорта Пономарева отображаются как недействительные из-за замены этого паспорта на новый, а вот данные нового паспорта среди недействительных не указываются, что подтверждает факт получения им документа. Поэтому этот российский паспорт сейчас действующий.

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В ходе общения с журналистами Александр Пономарев не сразу признал наличие российского паспорта.

"Это было еще в советское время, он был аннулирован еще тогда… По-моему, 1986 год, если не ошибаюсь. Это было еще до разделения страны", – отметил депутат, хотя паспорт гражданина Российской Федерации впервые появился в 1997 году, а до этого на территории России действовал паспорт гражданина СССР.

Когда "Схемы" показали члену фракции ОПЗЖ выдержки о его российских документах, Пономарев изменил свою позицию.



"Ну, значит, 18 лет назад было… Лично я, по-моему, не забирал (паспорт). Может, и забирал… Не помню, если честно. Я даже не знаю: есть он или нет... Если где-то на него документы 20-летней давности остались, то нужно уточнять", – сказал он

Также он сказал, что за последние 15 лет посещал Россию только раз и с украинским паспортом. Депутат будто бы ехал на строительную выставку.

Однако, согласно официальным данным о пересечении политиком российской границы, за последние 15 лет Пономарев как минимум четырежды приезжал в РФ. Причем последний раз – в начале февраля 2017-го, когда уже продолжалась война.

Также депутат затруднился объяснить, с какой целью в 2003 году он подал документы на получение российского гражданства. В то же время он сказал журналистам, что паспортом России "ни разу не пользовался".

Бизнес Пономарева

В декларациях депутата нет никаких упоминаний о его бизнесе, однако с Пономаревым связывают около 35 компаний в Бердянске, некоторые из них поставляют смазки для украинской бронетехники.

Официально все компании и предприятия, фактически принадлежащие политику, контролируют его родственники и знакомые.

Одна из компаний депутата "Агринол" попала в 2017 году в громкий скандал. Ее проверяют на причастность к умышленному повреждению более 20 танков ВСУ – из-за поставок якобы некачественных смазочных масел. СБУ в конце июля 2017-го открыла по этому факту уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что все депутаты ОПЗЖ готовы сложить мандаты – Бойко назвал причину.

Также напомним, журналисты показали жилье Ильи Кивы. Отмечается, что это трехэтажное здание с 8 комнатами, площадью 420 "квадратов".