Тайный дом за 21 млн. Журналисты показали, где живет Кива (фото)

Объяснить журналистам, кому принадлежит здание в Козине, нардеп отказался

Общая площадь дома – 420 "квадратов". Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива живет в доме, который не внесен в его декларацию.

Об этом говорится в видео-расследовании, опубликованном на Youtube-канале Bihus.info.

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Что известно

О доме стало известно 16 ноября, когда к нардепу пришли с обыском сотрудники Госбюро расследований. Однопартиец Кивы, нардеп Вадим Рабинович приехал к нему в дом и снял происходящее на камеру смартфона. Фото и видеофиксацию обысков он опубликовал в соцсетях.

Сопоставив попавшее в видео Рабиновича с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева.

Фото: Bihus.info

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Отмечается, что это трехэтажное здание с 8 комнатами, площадью 420 "квадратов". Цена — 21 млн грн, а долгосрочная аренда — 120 тыс. грн в месяц. Однако ни покупки дома, ни расходов по его аренде нет в декларации Ильи Кивы.

Фото: Bihus.info

При этом и Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках говорили об этом доме как о жилье Кивы.

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Автомобиль Кивы

Также возле дома журналисты зафиксировали автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.

Журналисты отметили, что некоторые из своих видео, которые Кива публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном у него в декларации (собственность брата, которым нардеп пользуется).

Фото: Bihus.info

Непосредственно во время обыска Кива объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

По просьбе журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива в грубой форме отказался от комментариев.

Оружие и обыски у Кивы