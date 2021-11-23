Тайный дом за 21 млн. Журналисты показали, где живет Кива (фото)

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива живет в доме, который не внесен в его декларацию.
Об этом говорится в видео-расследовании, опубликованном на Youtube-канале Bihus.info.
Что известно
О доме стало известно 16 ноября, когда к нардепу пришли с обыском сотрудники Госбюро расследований. Однопартиец Кивы, нардеп Вадим Рабинович приехал к нему в дом и снял происходящее на камеру смартфона. Фото и видеофиксацию обысков он опубликовал в соцсетях.
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Сопоставив попавшее в видео Рабиновича с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева.
Отмечается, что это трехэтажное здание с 8 комнатами, площадью 420 "квадратов". Цена — 21 млн грн, а долгосрочная аренда — 120 тыс. грн в месяц. Однако ни покупки дома, ни расходов по его аренде нет в декларации Ильи Кивы.
При этом и Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках говорили об этом доме как о жилье Кивы.
Автомобиль Кивы
Также возле дома журналисты зафиксировали автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.
Журналисты отметили, что некоторые из своих видео, которые Кива публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном у него в декларации (собственность брата, которым нардеп пользуется).
Непосредственно во время обыска Кива объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.
По просьбе журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива в грубой форме отказался от комментариев.
Оружие и обыски у Кивы
- 16 ноября дома у Кивы проходили обыски. Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за опубликованного им в октябре видео.
- В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский лишил народного депутата от права носить наградное оружие, выданное ему в 2015 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
- Кива заявил, что лишение его оружие нарушает закон, так как нет решения суда и он будет обращаться в суд.