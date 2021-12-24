У депутата ОПЗЖ знайшли російський паспорт – розслідування (відео)

Нардеп за останні 15 років як мінімум чотири рази їздив до РФ

Олександр Пономарьов. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат України, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Пономарьов, бізнес якого має вплив на боєздатність української армії, виявився громадянином Росії.

Про це говориться у розслідуванні "Схем".

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Що відомо?

За інформацією журналістів, вперше паспорт громадянина Росії Олександр Пономарьов отримав 2003 року у Рибнівському районі Рязанської області. Там майбутній парламентарій тоді зареєстрував місце свого проживання.

Паспорт РФ Пономарьову видали на підставі "обміну" – для отримання громадянства, згідно із законом, він мав безперервно проживати на території Росії не менше 5 років.

Фото: radiosvoboda.org

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Коли Пономарьову виповнилося 45 років, вищезгаданий російський паспорт замінили йому новим. Сталося це у тому ж Рибнівському районі Рязанської області 2007 року на підставі його заяви.

Фото: radiosvoboda.org

На сайті Головного управління з міграції МВС Росії дані попереднього паспорта Пономарьова відображаються як недійсні через заміну цього паспорта на новий, а ось дані нового паспорта серед недійсних не вказуються, що підтверджує факт отримання документа. Тому цей російський паспорт зараз чинний.

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Під час спілкування з журналістами Олександр Пономарьов не одразу визнав наявність російського паспорта.

"Це було ще за радянських часів, його було анульовано ще тоді... На мою думку, 1986 рік, якщо не помиляюся. Це було ще до поділу країни",– зазначив депутат, хоча паспорт громадянина Російської Федерації вперше з'явився 1997 року, а до цього в Росії діяв паспорт громадянина СРСР.

Коли "Схеми" показали члену фракції ОПЗЖ витримки про його російські документи, Пономарьов змінив свою позицію.

"Ну, значить, 18 років тому було... Особисто я, на мою думку, не забирав (паспорт). Може, й забирав... Не пам'ятаю, якщо чесно. Я навіть не знаю: є він чи ні... Якщо десь на нього документи 20-річної давності залишилися, то треба уточнювати", – сказав він.

Також він сказав, що за останні 15 років відвідував Росію лише раз і з українським паспортом. Депутат начебто їхав на будівельну виставку.

Проте, згідно з офіційними даними про перетин політиком російського кордону, за останні 15 років Пономарьов як мінімум чотири рази приїжджав до РФ. Причому востаннє – на початку лютого 2017 року, коли вже тривала війна.

Також депутат не зміг пояснити, з якою метою 2003 року він подав документи на отримання російського громадянства. Водночас він сказав журналістам, що паспортом Росії "жодного разу не користувався".

Бізнес Пономарьова

У деклараціях депутата немає жодних згадок про його бізнес, однак із Пономарьовим пов'язують близько 35 компаній у Бердянську, деякі з них постачають мастила для української бронетехніки.

Офіційно всі компанії та підприємства, що фактично належать політику, контролюють його родичі та знайомі.

Одна з компаній депутата "Агрінол" потрапила 2017 року в гучний скандал. Її перевіряють на причетність до умисного пошкодження понад 20 танків ЗСУ – через постачання нібито неякісних мастил. СБУ наприкінці липня 2017-го відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

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