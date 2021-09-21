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Трюдо выиграл выборы в Канаде, но снова не получил желаемого

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 сентября, 11:03
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Либеральная партия премьер-министра победила с большим отрывом, но не смогла взять большинство в парламенте
Трюдо в третий раз станет премьером Канады. Коллаж "Сегодня"
Трюдо в третий раз станет премьером Канады. Коллаж "Сегодня"

Партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо снова побеждает на парламентских выборах, и он в третий раз возглавит правительство. Не смотря на победу он так и не решил важную задачу – не смог взять парламентское большинство. Об этом свидетельствуют данные избиркома.

Так, Либеральная партия Трюдо выиграла 158 из 338 округов, набрав 32,1% голосов. А основные конкуренты Консерваторы одержали победу в 119 округах, хотя получили 34,1% за счет округов с большим количеством населения. Отметим, что для большинства в канадском парламенте требовалось выиграть не менее 170 округов.

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Третье место занял Квебекский блок с 34 мандатами в парламенте. Четвертой стала Новая демократическая партия с 25 местами.

С 2015 года Трюдо является премьером Канады, но последние два года он возглавлял правительство меньшинства. По результатам нынешних выборов его снова ждет правительство меньшинства и его партии снова придется договариваться с оппозиционерами для голосования за законы.

Трюдо обратился к канадцам на английском и французском языках, пишет Интерфакс. Он пообещал продолжить борьбу с изменением климата и решить вопросы строительства доступного жилья.

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"Я слышу вас, когда вы говорите, что хотите вернуться к тому, что вы любите, а не чтобы беспокоиться о пандемии или выборах. Вы задали этому правительству и парламенту точное направление", – сказал премьер.

Лидер канадской оппозиционной Консервативной партии Эрин О’Тул уже поздравил своего главного соперника на выборах, пишет Коммерсантъ.

"Сегодня я говорил с мистером Трюдо и поздравил его с трудной победой в этой кампании. Канадцы не дали Трюдо большинства в парламенте, которого он так хотел", – сказал он.

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Напомним, недавно противники вакцинации забросали Джастина Трюдо камнями. Такой была реакция на слова премьер-министра, что невакцинированные являются маргиналами.

А в апреле нынешнего года Трюдо провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил обострение ситуации на Донбассе.

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