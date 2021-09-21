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Трюдо виграв вибори в Канаді, але цього разу не отримав бажаного

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
21 вересня, 11:03
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Ліберальна партія прем'єр-міністра перемогла з великим відривом, але не змогла взяти більшість у парламенті
Трюдо втретє стане прем'єром Канади. Колаж "Сьогодні"
Трюдо втретє стане прем'єром Канади. Колаж "Сьогодні"

Партія чинного прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо знову перемагає на парламентських виборах, і він втрете очолить уряд. Не дивлячись на перемогу він так і не вирішив важливу задачу – не зміг взяти парламентську більшість. Про це свідчать дані виборчкому.

Так, Ліберальна партія Трюдо виграла 158 з 338 округів, набравши 32,1% голосів. А основні конкуренти Консерватори отримали перемогу у 119 округах, хоча отримали 34,1% за рахунок округів з великою кількістю населення. Відзначимо, що для більшості в канадському парламенті потрібно було виграти не менше 170 округів.

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Третє місце зайняв Квебекський блок з 34 мандатами в парламенті. Четвертою стала Нова демократична партія з 25 місцями.

З 2015 року Трюдо є прем'єром Канади, але останні два роки він очолював уряд меншості. За результатами нинішніх виборів його знову чекає уряд меншості і його партії знову доведеться домовлятися з опозиціонерами для голосування за закони.

Трюдо звернувся до канадців англійською і французькою мовами, пише Інтерфакс. Він пообіцяв продовжити боротьбу зі зміною клімату та вирішити питання будівництва доступного житла.

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"Я чую вас, коли ви говорите, що хочете повернутися до того, що ви любите, а не щоб турбуватися про пандемію або вибори. Ви задали цьому уряду і парламенту точний напрям", – сказав прем'єр.

Лідер канадської опозиційної Консервативної партії Ерін О'Тул вже привітав свого головного суперника на виборах, пише Коммерсант.

"Сьогодні я говорив з містером Трюдо і привітав його з важкою перемогою в цій кампанії. Канадці не дали Трюдо більшості в парламенті, якої він так хотів", – сказав він.

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Нагадаємо, нещодавно противники вакцинації закидали Джастіна Трюдо камінням. Такою була реакція на слова прем'єр-міністра, що невакцинованих є маргіналами.

А в квітні нинішнього року Трюдо провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, з яким обговорив загострення ситуації на Донбасі.

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