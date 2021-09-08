Противники вакцинации забросали Джастина Трюдо камнями

Такой была реакция на слова премьер-министра, что невакцинированные являются маргиналами

Премьер Канады Джастин Трюдо столкнулся с самыми агрессивными протестами в своей карьере / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали гравием во время предвыборного митинга в Брантфорде, в провинции Онтарио. Участники акции выступают против обязательной вакцинации для определенных категорий граждан страны.

Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".

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Причиной такой реакции стало заявление политика, что антивакцинаторы являются "маргиналами, которые сердятся и не верят в науку".

У оппонентов премьер-министра не нашлось других аргументов кроме гравия под ногами, часть которого попала в Трюдо, часть – в его охранников. Никто не получил серьезных травм.

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