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Противники вакцинации забросали Джастина Трюдо камнями

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
8 сентября, 01:01
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Такой была реакция на слова премьер-министра, что невакцинированные являются маргиналами
Премьер Канады Джастин Трюдо столкнулся с самыми агрессивными протестами в своей карьере / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Премьер Канады Джастин Трюдо столкнулся с самыми агрессивными протестами в своей карьере / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали гравием во время предвыборного митинга в Брантфорде, в провинции Онтарио. Участники акции выступают против обязательной вакцинации для определенных категорий граждан страны.

Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".

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Причиной такой реакции стало заявление политика, что антивакцинаторы являются "маргиналами, которые сердятся и не верят в науку".

У оппонентов премьер-министра не нашлось других аргументов кроме гравия под ногами, часть которого попала в Трюдо, часть – в его охранников. Никто не получил серьезных травм.

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  • Как мы писали ранее, Канада готова ослабить карантинные ограничения для тех жителей, которые уже получили прививку от коронавируса.
  • В стране в начале апреля заявили о начале третьей волны коронавируса, которая охватила уже все регионы страны.
  • Тем временем в ВОЗ считают, что слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших COVID-19 и появлению новых штаммов инфекции.
  • Сейчас в Канаде болеют коронавирусом 37,5 тысяч человек. Всего переболели 1 516 094 человека, скончались – 27 тысяч человек.

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