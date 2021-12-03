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Талибы в Афганистане определили права женщин: что им теперь разрешено

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 декабря, 11:47
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Теперь женщин никто не сможет насильно выдать замуж или обменять на какие-то блага
Женщинам в Афганистане расширили права
Женщинам в Афганистане расширили права / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный лидер радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада издал специальный указ о правах женщин. Об этом рассказал представитель талибов Забихулла Муджахид, сообщает Интерфакс.

Руководство "Талибана" поручило всем соответствующим должностным лицам, религиоведам и старейшинам племен предпринять серьезные шаги для реализации прав женщин.

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"Женщина – это не богатство, а благородный и свободный человек", – говорится в указе.

Что изменится в Афганистане

  • для заключения брака требуется согласие взрослой женщины;
  • никто не может заставить женщин выйти замуж;
  • никто не может отдать ее кому-либо в обмен на какие-либо блага;
  • после смерти мужа, по истечении шариатской идды (четыре месяца и десяти ночей или беременности), вдова не может быть насильно выдана замуж;
  • вдова имеет право получить приданое от своего нового мужа;
  • женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее (умершего) мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права;
  • кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.

Министерству по делам хаджа и религии поручено поощрять ученых и проповедников относительно руководящих принципов, касающихся прав женщин, чтобы через их проповеди люди могли понять, что угнетение женщин и отрицание их прав приведет к гневу Аллаха.

Министерство информации и культуры обязали распространять полезные материалы, касающиеся прав женщин, в письменной и звуковой форме и издавать брошюры с тем, чтобы информировать общество.

Также, согласно новому указу, Верховный суд должен дать указание всем судам рассматривать петиции женщин, особенно вдов, относительно их прав и притеснений в отношении них в принципе и не подвергать их дискриминации.

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Захват Кабула

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани. Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

После того как талибы в августе захватили власть в Афганистане, они стали вводить ограничения, большая часть которых касается женщин.

Запреты в Афганистане

  • Новые власти запретили живую музыку на свадьбах, а женщинам и мужчинам предписали находиться во время церемонии в отдельных помещениях;
  • Женщинам, ранее работавшим в муниципалитете, запрещено выходить на работу, если их обязанности могут выполнять мужчины;
  • Женщинам запрещено заниматься спортом;
  • Талибы утвердили новые правила телевещания в Афганистане;
  • Студенток обязали носить накидки, покрывающие голову, а преподавать им теперь могут только женщины или пожилые мужчины, которым дали на это разрешение;
  • В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.

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