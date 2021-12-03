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Таліби в Афганістані визначили права жінок: що їм тепер дозволено

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 грудня, 11:47
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Тепер жінок ніхто не зможе насильно видати заміж чи обміняти на якісь блага
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний лідер радикального руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада видав спеціальний указ про права жінок. Про це розповів представник талібів Забіхулла Муджахід. Інтерфакс .

Керівництво "Талібану" доручило всім відповідним посадовцям, релігієзнавцям та старійшинам племен зробити серйозні кроки для реалізації прав жінок.

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"Жінка – це не багатство, а шляхетна та вільна людина", – йдеться в указі.

Що зміниться в Афганістані

  • для укладання шлюбу потрібна згода дорослої жінки;
  • ніхто не може змусити жінок вийти заміж;
  • ніхто не може віддати її будь-кому в обмін на будь-які блага;
  • після смерті чоловіка, після закінчення шаріатської іди (чотири місяці та десяти ночей або вагітності), вдова не може бути насильно видана заміж;
  • вдова має право отримати придане від свого нового чоловіка;
  • жінка має право на фіксовану частку спадщини у майні її (померлого) чоловіка, дітей; батька та інших родичів. Ніхто не може позбавити її цього права;
  • хто полягає у кількох шлюбах, зобов'язаний надати права всім жінкам відповідно до шаріату і дотримуватися справедливості у відносинах між ними.

Міністерству у справах хаджу та релігії доручено заохочувати вчених та проповідників щодо керівних принципів, що стосуються прав жінок, щоб через їхні проповіді люди могли зрозуміти, що придушення жінок та заперечення їхніх прав призведе до гніву Аллаха.

Міністерство інформації та культури зобов'язали поширювати корисні матеріали щодо прав жінок у письмовій та звуковій формі та видавати брошури для того, щоб інформувати суспільство.

Також, згідно з новим указом, Верховний суд повинен дати вказівку всім судам розглядати петиції жінок, особливо вдів, щодо їхніх прав та утисків стосовно них у принципі та не піддавати їх дискримінації.

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Захоплення Кабула

13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабулу . Після нетривалих переговорів із країни відлетів президент Ашраф Гані . Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі . Деякі літаки змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

Після того як таліби у серпні захопили владу в Афганістані , вони почали вводити обмеження, більшість яких стосується жінок.

Заборони в Афганістані

  • Нова влада заборонила живу музику на весіллях, а жінкам та чоловікам наказали перебувати під час церемонії в окремих приміщеннях;
  • Жінкам, які раніше працювали в муніципалітеті, заборонено виходити на роботу, якщо їхні обов'язки можуть виконувати чоловіки;
  • Жінкам заборонено займатися спортом;
  • Таліби затвердили нові правила телемовлення в Афганістані;
  • Студенток зобов'язали носити накидки, що покривають голову, а викладати їм тепер можуть лише жінки або літні чоловіки, яким дали на це дозвіл;
  • В Афганістані таліби запровадили заборону на стрижку бороди, оскільки, за їхніми словами, це не відповідає законам шаріату.

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