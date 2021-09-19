Талибы выгнали из средней школы девочек и женщин-учителей

Движение "Талибан", которое в августе изгнало из Афганистана избранное правительство, провело реформу образования. Исламисты исключили из средней школы девочек и уволили учителей-женщин. В младшей школе девочек разместили за ширмой.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Талибан призвал учеников и учителей мужского пола вернуться в школу, судьба женщин неизвестна
Согласно заявлению официального представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, сейчас в среднюю школу могут ходить только мальчики и учителя-мужчины. Поэтому "Талибан" призывает мужчин вернуться в учебные заведения, чтобы занять места преподавателей-женщин.
Для девочек Забихулла Муджахид пообещал, что в скором времени откроются специальные школы, где они будут учиться без мальчиков. "Правительство работает над специальной процедурой", – заявил Муджахид.
Высшее образование
Высшее образование тоже подверглось "реформе". Здесь девушки должны учиться в раздельных аудиториях или помещениях, разделенных ширмой. Также девушки обязаны носить традиционное арабское женское платье и головные уборы, которые закрывают лицо – паранджу.
Вместо учебы теперь афганские девочки вынуждены спасаться от голода.
Жизнь при "Талибан"
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
- Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
- 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.
- В середине сентября появились первые сообщения о казнях людей без суда и следствия.