Талибы выгнали из средней школы девочек и женщин-учителей

Новые власти Афганистана пообещали создать отдельные школы для девочек

Теперь афганские девочки обречены на отсутствие квалифицированной работы / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Движение "Талибан", которое в августе изгнало из Афганистана избранное правительство, провело реформу образования. Исламисты исключили из средней школы девочек и уволили учителей-женщин. В младшей школе девочек разместили за ширмой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Согласно заявлению официального представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, сейчас в среднюю школу могут ходить только мальчики и учителя-мужчины. Поэтому "Талибан" призывает мужчин вернуться в учебные заведения, чтобы занять места преподавателей-женщин.

Для девочек Забихулла Муджахид пообещал, что в скором времени откроются специальные школы, где они будут учиться без мальчиков. "Правительство работает над специальной процедурой", – заявил Муджахид.

Высшее образование

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В субботу так выглядела утренняя линейка одной из школ Кабула / Фото журналиста The Wall Street Journal

Высшее образование тоже подверглось "реформе". Здесь девушки должны учиться в раздельных аудиториях или помещениях, разделенных ширмой. Также девушки обязаны носить традиционное арабское женское платье и головные уборы, которые закрывают лицо – паранджу.

Вместо учебы теперь афганские девочки вынуждены спасаться от голода.

Жизнь при "Талибан"