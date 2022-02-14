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Срочное обращение Зеленского к народу Украины (полный текст)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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14 февраля, 19:59
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Зеленский считает, что Украина сильна, как никогда, и может противостоять любым угрозам
Владимир Зеленский сделал важное заявление
Владимир Зеленский сделал важное заявление / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины обратился к украинцам на фоне информации о возможном вторжении России на территории Украины.

По словам Зеленского, перед нашим государством предстали серьезные внешние и внутренние вызовы, требующие от него и каждого из нас ответственности, уверенности и конкретных действий.

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"Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном – увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте – пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом – ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте – стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина сегодня сильна, как никогда и это не первая угроза с которой мы сталкиваемся.

"Это не первая угроза, с которой столкнулся сильнейший украинский народ. Два года назад мы, как весь мир, растерянно смотрели в глаза пандемии. Однако сплотились и четкими системными шагами практически победили. В это сложное время сильный украинский народ проявил свои лучшие качества – сплоченность и воля к победе", – сказал украинский лидер.

Говоря о том, что если сравнивать пандемию, к которой никто не был готов, и угрозу вторжения, то на сегодняшний день Украина достаточно подготовлена к такого рода рискам.

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"В отличие от пандемии два года назад, сегодня мы четко понимаем все стоящие перед нами вызовы и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверены. Мы понимаем все риски. Мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы Нам есть что противопоставить. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад", – заявил Зеленский.

Также он отметил, что кроме армии, Украине удалось достичь дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира.

"Наряду с армией на передовой защите наших интересов находится и украинская дипломатия. Нам удалось достичь дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира. Большинство из них либо уже посетили и поддержали Украину, либо сделают это в ближайшее время. Сегодня все признают, что от Украины и ее армии зависит безопасность Европы и всего континента", – сказал президент.

Мы стремимся к миру, и мы хотим решать все вопросы исключительно путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим.

Мы уверены в наших вооруженных силах, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика.

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Мы сформировали достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и нашу финансовую систему. Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, нуждающейся в государственной поддержке. как это произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому стабильный курс гривны и открытое небо.

Важным фронтом защиты есть объективное освещение ситуации отечественными средствами массовой информации. И сейчас я хочу обратиться к украинским журналистам. Некоторым из вас иногда приходится выполнять задания владельцев медиа. Большинство из них уже бежали из собственного государства.

Работайте в Украине, а не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны.

А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Возвратитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег.

Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать. Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!

Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения.

Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство.

У нас одно большое европейское стремление. Мы хотим свободы и готовы ее бороться. На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан погибших в этой войне. И мы не предадим их память.

Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.

Сегодня – не просто День Влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине. Единой и неповторимой. И любовь – победит. Да, сейчас вам возможно кажется, что кругом тьма. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом.

Вторжение маловероятно

  • Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация нагнетается, и вторжение маловероятно.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на защите внутренней безопасности Украины стоят тысячи полицейских, нацгвардейцев, дипломаты, разведка. Также министр призвал граждан Украины сохранять спокойствие и продолжать выполнять свою ежедневную работу, чтобы функционировали школы, больницы, детские сады, предприятия.
  • Бывший экономический советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что провокации со стороны России будут, но войны, как таковой не будет.

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