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"Слуги" забыли исключить Трухина из фракции на вчерашнем заседании

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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15 февраля, 10:11
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На Александра Трухина депутаты реагировали по-разному
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Александр Трухин был на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на свои источники во фракции.

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"Единицы с ним говорили"

"Трухин был на заседании фракции (под председательством президента). Но вопрос по нему (по скандальному видео ДТП – ред.) не задавали. Хотя депутаты реагировали на него по-разному. Единицы с ним говорили", – рассказал изданию один из нардепов.

Александр Трухин.
Александр Трухин. / Фото: Украинская правда

При этом утверждается, что депутаты обсуждают новое видео Трухина, где нардеп называет видео с места ДТП фейком.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что вопрос исключения нардепов – Александра Трухина и Сергея Кузьминых – не рассматривался. Он может быть рассмотрен на следующем "плановом заседании".

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Дело против Трухина

Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). В автомобиле находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, однако следствие долго не могло определить, бы ли за рулем именно он.

1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение.

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В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ. Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата депутата Александра Трухина, который фигурировал в ДТП, нет.

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