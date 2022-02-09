Спивак: о "слуге" Трубицыне и скандале со взяткой скоро все забудут

Политолог отметил, что уже забыл эту фамилию

Политолог заявил, что ни один человек в Украине не вспомнит об этом скандале. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ситуации с задержанием депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына нет ничего из ряда вон выходящего.

Об этом заявил в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

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"Скандал замнется"

"Вдумайтесь, какие цифры гуляют наверху, если депутат местных советов просто за установку 5, 7, 10, 20 киосков берет 40-50 тыс. долларов? Я могу вам сразу спрогнозировать – он не получит реальный срок. Поскандалим, поскандалим, сейчас Макрон, Путин, это, то. И поверьте мне – каждый из нас... Я уже забыл эту фамилию, а через неделю точно ее не вспомню. Ни один человек не вспомнит, весь этот скандал замнется", – рассказал он.

Дмитрий Спивак. / Фото: Украина 24

Также Дмитрий Спивак назвал причину, почему о скандале забудут:

"Потому что здесь ничего из ряда вон выходящего. Депутаты правящей партии берут деньги, откаты за любые договоры, за то, что идут закупки через бюджетные организации, они получают деньги в "конвертах", заработные платы до 25 тыс. долларов в месяц".

Что произошло?

Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт поимки на взятке депутата Киевского городского совета. Как сообщает пресс-служба НАБУ, 9 февраля детективы ведомства при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили главу одной из постоянных комиссий Киевсовета и еще пятерых человек "на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице".

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Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пойманный на взятке депутат – влиятельный "слуга народа" Владислав Трубицын, глава комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству.

По словам журналиста, Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве, он связан с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Напомним, шурин народного депутата Александра Трухина, угодившего в скандал из-за ДТП и предложения взятки, депутат Днепровского городского совета от "Слуги народа" Даниил Миро заявил, что Трухин не находился за рулем во время аварии.

Другие скандалы

Недавно депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ задержали на взятке в размере 558 тыс. грн. По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении. На данный момент на 11 февраля назначен суд, на котором Кузьминых изберут меру пресечения.

Также заведено дело о предложении неправомерной выгоды полицейским против нардепа из "Слуги народа" Александра Трухина, который замешан в скандале с ДТП. В Сети опубликовано видео, где Трухин на месте аварии предлагает правоохранителям взятку, чтобы ему дали уйти с места происшествия.