"Слуга" Камельчук решил откупиться от вакцинации в Раде

Политик не хочет прививаться от коронавируса

Не все народные депутаты готовы делать прививку / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук готов регулярно сдавать ПЦР-тесты, чтобы не вакцинироваться и иметь свободный вход в Верховную Раду. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, чтобы месяц работать в парламенте, ему необходимо будет потратить как минимум, 3 тысячи гривен.

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"К примеру, если мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то необходимо будет минимум два сертификата о наличии ПЦР-теста в неделю. Если тест, будет стоить от 500 гривен, то это 1000 гривен в неделю, а в месяц выйдет 3000 гривен. А если я хочу на дольше — это будет 4000 в месяц. А если сертификат будет стоить 800 гривен, значит, соответственно будет дороже. Я готов заплатить эту цену", — сказал нардеп.

Отметим, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения рассказал, что точное количество народных депутатов, которые вакцинировались от коронавируса, станет известно 15 ноября.

"Сейчас количество тех, кто не сделал прививку от коронавируса, составляет порядка 40%. Такие данные приведены со слов депутатов, но 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дії", – сказал Радуцкий.

Также он отметил, что идейных антивакцинаторов среди депутатов меньше, чем среди населения в целом.

Для входа в Раду необходимо наличие:

COVID-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного COVID-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Митинги антивакцинаторов по Украине

В Киеве 3 ноября проходила акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму". Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

В Запорожье противники вакцинации от COVID-19 митинговали под стенами облсовета. Люди также выступали против "медицинского эксперимента". Они не понимают, зачем вакцинироваться тем, кто имеет антитела к коронавирусу, и почему никто не несет ответственности за последствия, которые могут быть после вакцины.

В Харькове 3 ноября люди вышли на протест против COVID-вакцинации.

Отметим, что не все депутаты соблюдают карантинные ограничения. В Одессе на момент начала сессии горсовета из зарегистрировавшихся 54 депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество "безмасочных" депутатов возросло до 30.