"Слуга" Камельчук вирішив відкупитися від вакцинації у Раді

Політик не хоче щепитися від коронавірусу і готовий регулярно робити ПЛР-тести

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук готовий регулярно здавати ПЛР-тести, щоб не вакцинуватися та мати вільний вхід до Верховної Ради. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, щоб місяць працювати в парламенті, йому необхідно буде витратити щонайменше 3 тисячі гривень.

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"Приміром, якщо ми працюватимемо через тиждень на пленарних засіданнях три тижні поспіль, то необхідно буде мінімум два сертифікати про наявність ПЛР-тесту на тиждень. Якщо тест коштуватиме від 500 гривень, то це 1000 гривень на тиждень, а на місяць вийде 3000 гривень. А якщо я хочу на довше — це буде 4000 на місяць. А якщо сертифікат коштуватиме 800 гривень, значить, відповідно буде дорожчим. Я готовий заплатити цю ціну", — сказав нардеп.

Зазначимо, що голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я розповів, що точна кількість народних депутатів, які вакцинувалися від коронавірусу, стане відома 15 листопада.

"Зараз кількість тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%. Такі дані наведені зі слів депутатів, але 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, хто має сертифікат у "Дії", – сказав Радуцький.

Також він зазначив, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.

Для входу в Раду потрібна наявність:

COVID-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;

іноземного COVID-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);

довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).

Мітинги антивакцинаторів по Україні

У Києві 3 листопада проходила акція супротивників вакцинації проти коронавірусу. Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи ні COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

У Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу, і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.

У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.

Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутатів 16 перебували у сесійній залі без масок. Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.