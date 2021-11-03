"Слуга" Камельчук вирішив відкупитися від вакцинації у Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук готовий регулярно здавати ПЛР-тести, щоб не вакцинуватися та мати вільний вхід до Верховної Ради. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.
За його словами, щоб місяць працювати в парламенті, йому необхідно буде витратити щонайменше 3 тисячі гривень.
"Приміром, якщо ми працюватимемо через тиждень на пленарних засіданнях три тижні поспіль, то необхідно буде мінімум два сертифікати про наявність ПЛР-тесту на тиждень. Якщо тест коштуватиме від 500 гривень, то це 1000 гривень на тиждень, а на місяць вийде 3000 гривень. А якщо я хочу на довше — це буде 4000 на місяць. А якщо сертифікат коштуватиме 800 гривень, значить, відповідно буде дорожчим. Я готовий заплатити цю ціну", — сказав нардеп.
Зазначимо, що голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я розповів, що точна кількість народних депутатів, які вакцинувалися від коронавірусу, стане відома 15 листопада.
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"Зараз кількість тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу, становить близько 40%. Такі дані наведені зі слів депутатів, але 15 листопада ми з вами точно знатимемо, скільки депутатів провакциновано, хто має сертифікат у "Дії", – сказав Радуцький.
Також він зазначив, що ідейних антивакцинаторів серед депутатів менше, ніж серед населення загалом.
Для входу в Раду потрібна наявність:
- COVID-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;
- іноземного COVID-сертифіката про вакцинацію;
- негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);
- довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом півроку з моменту одужання).
Мітинги антивакцинаторів по Україні
- У Києві 3 листопада проходила акція супротивників вакцинації проти коронавірусу. Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи ні COVID-фашизму". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.
- У Запоріжжі супротивники вакцинації від COVID-19 мітингували під стінами облради. Люди також виступали проти "медичного експерименту". Вони не розуміють, навіщо вакцинуватися тим, хто має антитіла до коронавірусу, і чому ніхто не несе відповідальності за наслідки, які можуть бути після вакцини.
- У Харкові 3 листопада люди вийшли на протест проти COVID-вакцинації.
Зазначимо, що не всі депутати дотримуються карантинних обмежень. В Одесі на момент початку сесії міськради із зареєстрованих 54 депутатів 16 перебували у сесійній залі без масок. Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.