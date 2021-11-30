Скопировал "Дію" и получил работу: что делает в Минцифры 20-летний хакер

Юного нарушителя все же ждет суд

Юному хакеру все же придется пройти судебный процесс / Коллаж "Сегодня"

21-летний житель Запорожья, которого в октябре задержали за подделку приложения "Дія", получил возможность разработать дизайн для одного из проектов Министерства цифровой трансформации Украины.

Об этом рассказал в интервью "Сегодня" министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Судьба хакера

"Сейчас он помогает нашему министерству в одном из проектов, создавая его дизайн", – раскрыл судьбы парня Михаил Федоров.

На уточняющий вопрос, работа в министерстве же не освобождает его от ответственности, министр сказал: "Конечно, нет, у него еще будет суд, который и решит его ближайшее будущее. Я задавал ему разные вопросы, ведь он до этого занимался интернет-трафиком, привлекал клиентов в разные бизнесы. Я пытался узнать его компетенцию. И мы поняли, что дизайн – это та область, где ему наиболее интересно развиваться. Сейчас он делает дизайн нашему проекту, и скоро мы увидим результаты его работы".

Подделать невозможно

Михаил Федоров отметил, что юный хакер не делал копию "Дії". Он лишь разработал веб-ресурс, который визуально походил на "Дію".

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"Само приложение подделать невозможно. "Дія" имеет доступ к государственным реестрам, у нее есть своя архитектура, способы идентификации и так далее", – заверил "Сегодня" Федоров.

Полное эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня" можно будет прочесть в среду, 1 декабря.