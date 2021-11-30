Скопіював "Дію" та отримав роботу: що робить у Мінцифри 20-річний хакер

Юного порушника все ж чекає суд

Юному хакеру все ж таки доведеться пройти судовий процес / Колаж "Сьогодні"

21-річний мешканець Запоріжжя, якого у жовтні затримали за підробку програми "Дія", отримав можливість розробити дизайн для одного з проектів Міністерства цифрової трансформації України.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Доля хакера

"Зараз він допомагає нашому міністерству в одному із проектів, створюючи його дизайн", – розкрив долі хлопця Михайло Федоров.

На уточнююче питання, що робота в міністерстві не звільняє його від відповідальності, міністр сказав: "Звичайно, ні, він ще матиме суд, який і вирішить його найближче майбутнє. Я ставив йому різні питання, адже він до цього займався інтернет-трафіком, залучав клієнтів у різні бізнеси. Я намагався дізнатися про його компетенцію. І ми зрозуміли, що дизайн – це та область, де йому найцікавіше розвиватися. Зараз він робить дизайн нашому проекту, і незабаром ми побачимо результати його роботи.

Підробити неможливо

Михайло Федоров наголосив, що юний хакер не робив копію "Дії". Він лише розробив веб-ресурс, який візуально був схожий на "Дію".

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"Саму програму підробити неможливо. "Дія" має доступ до державних реєстрів, має свою архітектуру, способи ідентифікації і так далі", – запевнив "Сьогодні" Федоров.

Повне ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні" можна буде прочитати у середу, 1 грудня.