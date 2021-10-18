Скандал с ОБСЕ на Донбассе – Украина выдвинула России требования

Украина призвала Россию прекратить блокировать миссию ОБСЕ, поскольку этими действия оккупанты лишь подтверждают отказ от Минских соглашений и раздувают конфликт на Донбассе. Об этом заявил "Сегодня" спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Действия Российской Федерации по препятствование деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми. Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке – элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", – сказал он.
Николенко напомнил, что решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает обеспечение безопасного и надежного доступа наблюдателей по всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", – подчеркнули в МИД.
Россия выживает ОБСЕ с Донбасса?
- 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков.
- В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает, пишет Дом.
- 18 октября стало известно, что боевики на Донбассе взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже назвала это международным терроризмом.