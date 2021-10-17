ОБСЕ неожиданно приостановила миссию на Донбассе: что там произошло

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию на Донбассе после того, как в Донецке офис наблюдателей пикетировали пособники оккупантов. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик, передает Reuters.
По его словам, накануне около 200 пророссийских демонстрантов потребовали от наблюдателей ОБСЕ заставить украинскую сторону освободить "офицера" боевиков, который недавно был задержан бойцами ВСУ. Протестующие даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели.
"Из соображений безопасности мы приостановили наши операции", – сказал Халит Чевик и добавил, что пока для наблюдателей не было реальной угрозы со стороны протестующих.
Недавний демарш России против ОБСЕ
- Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах – "Гуково" и "Донецк" – с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии регулярно продлевали на 4 месяца.
- В начале осени официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ 2 сентября Россия объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.
- В МИД РФ утверждают, что наблюдатели якобы не зафиксировали ни одного факта переброски оружия с территории РФ на Донбасс. В России считают, что наблюдатели ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывают позитивного влияния на процесс урегулирования и продолжение пограничной миссии нецелесообразно.
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже заявил, что это отказ России от Минских соглашений.