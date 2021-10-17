ОБСЕ неожиданно приостановила миссию на Донбассе: что там произошло

Недавно Россия отказалась от продления мандата наблюдателей, а теперь оккупанты придумали новый ход

Боевики достали наблюдателей ОБСЕ. Коллаж "Сегодня"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приостановила свою миссию на Донбассе после того, как в Донецке офис наблюдателей пикетировали пособники оккупантов. Об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик, передает Reuters.

По его словам, накануне около 200 пророссийских демонстрантов потребовали от наблюдателей ОБСЕ заставить украинскую сторону освободить "офицера" боевиков, который недавно был задержан бойцами ВСУ. Протестующие даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели.

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"Из соображений безопасности мы приостановили наши операции", – сказал Халит Чевик и добавил, что пока для наблюдателей не было реальной угрозы со стороны протестующих.

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