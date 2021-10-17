ОБСЄ несподівано припинила місію на Донбасі: що там сталося

Нещодавно Росія відмовилася від продовження мандата спостерігачів, а тепер окупанти придумали новий хід

Бойовики дістали спостерігачів ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою місію на Донбасі після того, як в Донецьку офіс спостерігачів пікетували посібники окупантів. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік, передає Reuters.

За його словами, напередодні близько 200 проросійських демонстрантів вимагали від спостерігачів ОБСЄ змусити українську сторону звільнити "офіцера" бойовиків, який нещодавно був затриманий бійцями ЗСУ. Протестуючі навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі.

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"З міркувань безпеки ми призупинили наші операції", – сказав Халіт Чевік і додав, що поки для спостерігачів не було реальної загрози з боку протестуючих.

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