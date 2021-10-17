ОБСЄ несподівано припинила місію на Донбасі: що там сталося

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою місію на Донбасі після того, як в Донецьку офіс спостерігачів пікетували посібники окупантів. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік, передає Reuters.
За його словами, напередодні близько 200 проросійських демонстрантів вимагали від спостерігачів ОБСЄ змусити українську сторону звільнити "офіцера" бойовиків, який нещодавно був затриманий бійцями ЗСУ. Протестуючі навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі.
"З міркувань безпеки ми призупинили наші операції", – сказав Халіт Чевік і додав, що поки для спостерігачів не було реальної загрози з боку протестуючих.
Недавній демарш Росії проти ОБСЄ
- Місія спостерігачів ОБСЄ працювала в двох прикордонних пунктах – "Гуково" і "Донецьк" – з 29 липня 2014 року. Дію мандата місії регулярно продовжували на 4 місяці.
- На початку осені офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що на засіданні Постійної ради ОБСЄ 2 вересня Росія оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня.
- У МЗС РФ стверджують, що спостерігачі нібито не зафіксували жодного факту перекидання зброї з території РФ на Донбас. У Росії вважають, що спостерігачі ОБСЄ на російсько-українському кордоні не справляють позитивного впливу на процес врегулювання і продовження прикордонної місії недоцільне.
- Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков уже заявив, що це відмова Росії від Мінських угод.