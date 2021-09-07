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Це відмова від Мінських угод: Резніков про демарш Росії з мандатом ОБСЄ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 вересня, 11:22
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У Москві вважають продовження міжнародної прикордонної місії недоцільним – окупанти хочуть без перешкод перекидати зброю на Донбас
Резніков звинуватив Росію в порушенні "Мінська". Фото: facebook.com/MinistryForReintegrationTOT
Резніков звинуватив Росію в порушенні "Мінська". Фото: facebook.com/MinistryForReintegrationTOT

Росія своєю відмовою продовжити мандат прикордонної місії ОБСЄ в пунктах пропуску на кордоні України і Росії на Донбасі "Гуково" і "Донецьк" саботує Мінські угоди.

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це означає, що Росія і далі збирається постачати зброю на Донбас.

"Я особисто це тлумачу як, по суті, відмова РФ від Мінських домовленостей, тому що умова, що там буде СММ ОБСЄ, передбачена Мінськими домовленостями... Тобто варіант додаткового постачання зброї через цю неконтрольовану Україною ділянку кордону абсолютно вірогідний", – сказав Резніков.

Демарш Росії

  • Днями офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в ході засідання Постійної ради ОБСЄ 2 вересня Росія оголосила про рішення не продовжувати мандат групи спостерігачів ОБСЄ на міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" російсько-українського кордону після його закінчення 30 вересня .
  • У МЗС стверджують, що спостерігачі нібито не зафіксували жодного факту перекидання зброї з території РФ на Донбасі. У Росії вважають, що спостерігачі ОБСЄ на російсько-українському кордоні не роблять позитивного впливу на процес врегулювання, і продовження прикордонної місії недоцільно.
  • Місія спостерігачів ОБСЄ працювала в двох прикордонних пунктах "Гуково" і "Донецьк" з 29 липня 2014 року. Дію мандата місії постійно продовжували на 4 місяці.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше США "наїхали" на Росію, заявивши, що вона з самого початку не виконує Мінські угоди.

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Водночас голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав, що Росія у "нормандському форматі" наполягає на тому, щоб стороною конфлікту виступали бандити з ОРДЛО, а не Москва.

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