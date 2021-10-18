Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Влада Події

Скандал з ОБСЄ на Донбасі – Україна висунула Росії вимоги

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 14:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спочатку окупанти блокують діяльність Місії, а тепер ще й взяли в заручники двох міжнародних спостерігачів
Україна обурена дії окупантів проти ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"
Україна обурена дії окупантів проти ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Україна закликала Росію припинити блокувати місію ОБСЄ, оскільки цими дії окупанти лише підтверджують відмову від Мінських угод і роздувають конфлікт на Донбасі. Про це заявив "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту", – сказав він.

Ніколенко нагадав, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного і надійного доступу спостерігачів по всій території України для моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", – підкреслили в МЗС.

Росія виживає ОБСЄ з Донбасу?

  • 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід в готель, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків.
  • У пресслужбі ОБСЄ уточнили, що мова йде про призупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює, пише Дом.
  • 18 жовтня стало відомо, що бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона у Тристоронній контактній групі вже назвала це міжнародним тероризмом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

94 605

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти