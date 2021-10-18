Скандал з ОБСЄ на Донбасі – Україна висунула Росії вимоги

Спочатку окупанти блокують діяльність Місії, а тепер ще й взяли в заручники двох міжнародних спостерігачів

Україна обурена дії окупантів проти ОБСЄ. Колаж "Сьогодні"

Україна закликала Росію припинити блокувати місію ОБСЄ, оскільки цими дії окупанти лише підтверджують відмову від Мінських угод і роздувають конфлікт на Донбасі. Про це заявив "Сьогодні" речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Дії Російської Федерації із перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території України є неприпустимими. Блокування та тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту", – сказав він.

Ніколенко нагадав, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного і надійного доступу спостерігачів по всій території України для моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

"Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку", – підкреслили в МЗС.

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