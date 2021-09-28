СБУ сообщила подозрение еще троим сторонникам партии "Партия Шария"

У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов и в фальсификации протоколов заседаний

СБУ продолжает разоблачения лиц, причастных к партии "Партия Шария". Коллаж: "Сегодня"

Служба безопасности Украины продолжает разоблачение причастных к противоправной деятельности, связанной с регистрацией политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщает СБУ.

"Пока еще трем лицам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины",– говорится в сообщении ведомства.

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У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и в фальсификации протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания "нужных руководителей партии".

Фамилия за 500 долларов

Ранее мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" в подделке документов о покупке этой политической силы и об избрании ее руководителей.

Что считает СБУ

В СБУ заявили, что имеют доказательства причастности подозреваемой к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Также следователи выяснили, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний политической силы, что позволило выбрать нужных руководителей партии.

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Спецслужба напомнила, что Виктор Шарий, на которого зарегистрирована политсила, признался, что не имеет отношения к ее деятельности и за 500 долларов разрешил использовать свою фамилию.

Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", а СБУ объявила его в розыск. Представители спецслужбы отмечают, что он мог действовать по заказу иностранных структур.