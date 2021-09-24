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"Наглый трус и лжец": отец Зеленского "наехал" на Шария в Instagram

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
24 сентября, 18:14
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Только мы узнали о существовании у отца президента аккаунта в соцсети, а у него, оказывается, там не скучно
Шарий (слева) нарвался на взбучку от Александра Зеленского. Коллаж "Сегодня"
Шарий (слева) нарвался на взбучку от Александра Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Отец президента Владимира Зеленского Александр выругал скандально известного блогера Анатолий Шария за хамство.

Об этом он написал в Instagram.

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Он также отметил, что якобы его страницу "атакуют друзья" Шария. Хотя что наговорил ему блогер – неизвестно.

"Шарий – наглый трус и лжец. Докатился до того, что хамит и огрызается со взрослым человеком. И приводит на мою страницу армию "поклонников", которые могут также поливать грязью пожилых людей, вместо того, чтобы предлагать что-то полезное. Бессовестные", – написал Александр Зеленский.

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Шарий под подозрением

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