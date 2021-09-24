"Наглый трус и лжец": отец Зеленского "наехал" на Шария в Instagram

Только мы узнали о существовании у отца президента аккаунта в соцсети, а у него, оказывается, там не скучно

Шарий (слева) нарвался на взбучку от Александра Зеленского. Коллаж "Сегодня"

Отец президента Владимира Зеленского Александр выругал скандально известного блогера Анатолий Шария за хамство.

Об этом он написал в Instagram.

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Он также отметил, что якобы его страницу "атакуют друзья" Шария. Хотя что наговорил ему блогер – неизвестно.

"Шарий – наглый трус и лжец. Докатился до того, что хамит и огрызается со взрослым человеком. И приводит на мою страницу армию "поклонников", которые могут также поливать грязью пожилых людей, вместо того, чтобы предлагать что-то полезное. Бессовестные", – написал Александр Зеленский.

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Шарий под подозрением