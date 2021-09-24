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"Нахабний боягуз і брехун": батько Зеленського "наїхав" на Шарія в Instagram

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
24 вересня, 18:14
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Тільки ми дізналися про існування у батька президента аккаунта в соцмережі, а у нього, виявляється, там не нудно
Шарій (зліва) нарвався на прочухана від Олександра Зеленського. Колаж "Сьогодні"
Шарій (зліва) нарвався на прочухана від Олександра Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Батько президента Володимира Зеленського Олександр вилаяв скандально відомого блогера Анатолія Шарія за хамство.

Про це він написав у Instagram.

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Він також зазначив, що нібито його сторінку "атакують друзі" Шарія. Хоча що наговорив йому блогер – невідомо.

"Шарій – нахабний боягуз і брехун. Докотився до того, що грубіянить і огризається з дорослою людиною. І наводить на мою сторінку армію "шанувальників", які можуть також поливати брудом людей похилого віку, замість того, щоб пропонувати щось корисне. Безсовісні", – написав Олександр Зеленський.

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Шарій під підозрою

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