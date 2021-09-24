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СБУ сообщила подозрение руководству "Партии Шария"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 сентября, 22:40
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Одна из руководителей партии Шария занималась подделкой документов. Коллаж "Сегодня".
Одна из руководителей партии Шария занималась подделкой документов. Коллаж "Сегодня".

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" в подделке документов о покупке этой политической силы и об избрании ее руководителей.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Что считает СБУ

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В СБУ заявили, что имеют доказательства причастности подозреваемой к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украины" в политическую партию "Партия Шария". Также следователи выяснили, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний политической силы, что позволило выбрать нужных руководителей партии.

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Спецслужба напомнила, что Виктор Шарий, на которого зарегистрирована политсила, признался, что не имеет отношения к ее деятельности и за 500 долларов разрешил использовать свою фамилию.

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Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", а СБУ объявила его в розыск. Представители спецслужбы отмечают, что он мог действовать по заказу иностранных структур.

В мае Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца, блогер пытался обжаловать это решение департамента миграции, но суд отказал ему.

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