СБУ сообщила подозрение руководству "Партии Шария"

Одна из руководителей партии Шария занималась подделкой документов. Коллаж "Сегодня".

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария" в подделке документов о покупке этой политической силы и об избрании ее руководителей.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Что считает СБУ

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В СБУ заявили, что имеют доказательства причастности подозреваемой к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украины" в политическую партию "Партия Шария". Также следователи выяснили, что злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний политической силы, что позволило выбрать нужных руководителей партии.

Спецслужба напомнила, что Виктор Шарий, на которого зарегистрирована политсила, признался, что не имеет отношения к ее деятельности и за 500 долларов разрешил использовать свою фамилию.

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Напомним, 16 февраля Анатолию Шарию сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", а СБУ объявила его в розыск. Представители спецслужбы отмечают, что он мог действовать по заказу иностранных структур.

В мае Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца, блогер пытался обжаловать это решение департамента миграции, но суд отказал ему.