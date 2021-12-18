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"Россия хочет вторую "Ялту", распределить мир" – Яценюк рассказал о целях Путина по НАТО

18 декабря, 13:37
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Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что США не идут на уступки Кремлю
Важно, чтобы Украина не свернула с пути в НАТО, считает Яценюк / Коллаж "Сегодня"
Важно, чтобы Украина не свернула с пути в НАТО, считает Яценюк / Коллаж "Сегодня"

Россия считает реальной опасностью вступление Украины в НАТО. Если бы было иначе, то не появился бы документ с требованиями к НАТО и США о нерасширении Североатлантического альянса и невступлении туда Украины.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" .

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Вопрос НАТО

Арсений Яценюк подчеркнул, что предложением к США по обязательствам нерасширения НАТО, в том числе, не вступления Украины в Альянс, Россия хочет по новому разделить мир: "Россия хочет вторую "Ялту", распределить мир".

"Путин сказал всему внешнему миру: отдайте нам Украину. И в данный момент он сделал еще и официальное предложение: подпишите соглашение, что вы нам отдаете Украину ", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что само наличие этого документа от РФ "дает четкое свидетельство, что США сказали россиянам: Украина и НАТО сами определятся, когда Украина станет членом НАТО": "Именно наличие этого документа означает, что ни о чем Россия с американцами не договорилась. Если бы договорилась, им бы не нужен был этот документ".

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Надежда на Америку

Этот документ от РФ, подчеркнул Арсений Яценюк, свидетельствует, что Россия считает реальной опасностью то, что придет время, и Украина станет членом НАТО: "То есть это означает, что наши перспективы относительно членства в Альянсе – реальные".

"Я уверен, что США никогда не подпишут данный документ, НАТО никогда не подпишет данный документ. Что Россия все равно останется в изоляции и нового раздела мира не будет" , – подчеркнул Арсений Яценюк.

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