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"Росія хоче другу "Ялту", розподілити світ" – Яценюк розповів про цілі Путина по НАТО

18 грудня, 13:37
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Колишній прем'єр-міністр України наголосив, що США не йдуть на поступки Кремлю
Важливо, щоб Україна не звернула зі шляху до НАТО, вважає Яценюк / Колаж "Сьогодні"
Важливо, щоб Україна не звернула зі шляху до НАТО, вважає Яценюк / Колаж "Сьогодні"

Росія вважає реальною небезпекою вступ України до НАТО. Якби було навпаки, то не появився би документ з вимогами до НАТО і США щодо нерозширення Північноатлантичного Альянсу і невступу туди України.

Про це наголосив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

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Питання НАТО

Арсеній Яценюк наголосив, що пропозицією до США щодо зобов’язань нерозширення НАТО, зокрема, невступу України в Альянс, Росія хоче по новому поділити світ: "Росія хоче другу "Ялту", розподілити світ".

"Путін сказав всьому зовнішньому світу: віддайте нам Україну. І зараз він зробив ще й офіційну пропозицію: "Підпишіть угоду, що ви нам віддаєте Україну", – сказав він.

Арсеній Яценюк наголосив, що сама наявність цього документа від РФ "дає чітке свідчення, що США сказали росіянам: Україна і НАТО самі визначаться, коли Україна стане членом НАТО": "Саме наявність цього документа означає, що нічого Росія з американцями не домовилася. Якщо би домовилася, їм би не треба було цього документа".

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Надія на Америку

Цей документ від РФ, підкреслив Арсеній Яценюк, свідчить, що Росія вважає реальною небезпекою те, що настане час, і Україна таки стане членом НАТО: "Тобто, це означає, що наші перспективи щодо членства в Альянсі – реальні".

"Я переконаний, що США ніколи не підпишуть цей документ, НАТО ніколи не підпише цей документ. Що Росія все одно залишиться в ізоляції і нового поділу світу не буде", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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