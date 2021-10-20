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России простят выходку с ОБСЕ на Донбассе: в МИД назвали причину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
20 октября, 17:06
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Оккупанты своими действиями разрушают Минские соглашения, но от ответственности им не уйти
Россия поиздевалась над ОБСЕ, но ей за это ничего не будет. Коллаж "Сегодня"
Россия поиздевалась над ОБСЕ, но ей за это ничего не будет. Коллаж "Сегодня"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет наказать Россию за беспредел, который она устроила на Донбассе в отношении международных наблюдателей, поскольку без согласия оккупантов решение о каком-либо наказании не сможет быть принято.

Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"ОБСЕ – это консенсусная организация. Принять серьезное решение без согласия России невозможно. В секретариате ОБСЕ тоже придерживаются достаточно сбалансированной позиции, и Россия имеет влияние. Поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", – сказал он.

Кулеба отметил, что Россия своими действиями разрушает Минские соглашения, что дает Украине новые возможности для того, чтобы РФ понесла ответственность, но уже вне ОБСЕ.

Провокации России против ОБСЕ

  • 13 октября возле Золотого в Луганской области был задержан россиянин Андрей Косяк. Под видом ведения работ по гуманитарному разминированию (с повязкой СЦКК) он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил. Действия боевика грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции.
  • 17 октября глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Яшар Халит Чевик заявил, что в оккупированном Донецке подконтрольные боевикам демонстранты устроили митинг под офисом ОБСЕ и даже заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. Они требовали освобождения задержанного недавно "офицера" боевиков. В пресс-службе ОБСЕ уточнили, что речь идет о приостановлении миссии в Донецке, а в Луганской области она работает.
  • 18 октября стало известно, что боевики на Донбассе взяли в заложники двух наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже назвала это международным терроризмом.
  • 19 октября спикер МИД РФ Мария Захарова традиционно закатила истерику, мол, Москва расценивает действия украинской стороны "как вероломные и провокационные" и якобы именно Киев "подрывает мирное урегулирование конфликта". Также она пожаловалась, что Киев не уведомил о задержании россиянина.
  • 20 октября МИД Украины и украинская сторона в Трехсторонней контактной группе заявили, что МИД РФ своим заявлением официально признал участие россиян в войне на Донбассе.

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