России простят выходку с ОБСЕ на Донбассе: в МИД назвали причину

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет наказать Россию за беспредел, который она устроила на Донбассе в отношении международных наблюдателей, поскольку без согласия оккупантов решение о каком-либо наказании не сможет быть принято.
Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"ОБСЕ – это консенсусная организация. Принять серьезное решение без согласия России невозможно. В секретариате ОБСЕ тоже придерживаются достаточно сбалансированной позиции, и Россия имеет влияние. Поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", – сказал он.
Кулеба отметил, что Россия своими действиями разрушает Минские соглашения, что дает Украине новые возможности для того, чтобы РФ понесла ответственность, но уже вне ОБСЕ.
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Провокации России против ОБСЕ
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