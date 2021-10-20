России простят выходку с ОБСЕ на Донбассе: в МИД назвали причину

Оккупанты своими действиями разрушают Минские соглашения, но от ответственности им не уйти

Россия поиздевалась над ОБСЕ, но ей за это ничего не будет. Коллаж "Сегодня"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет наказать Россию за беспредел, который она устроила на Донбассе в отношении международных наблюдателей, поскольку без согласия оккупантов решение о каком-либо наказании не сможет быть принято.

Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"ОБСЕ – это консенсусная организация. Принять серьезное решение без согласия России невозможно. В секретариате ОБСЕ тоже придерживаются достаточно сбалансированной позиции, и Россия имеет влияние. Поэтому на какое-то конкретное наказание России со стороны ОБСЕ я не рассчитываю", – сказал он.

Кулеба отметил, что Россия своими действиями разрушает Минские соглашения, что дает Украине новые возможности для того, чтобы РФ понесла ответственность, но уже вне ОБСЕ.

Провокации России против ОБСЕ