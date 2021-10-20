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Росії пробачать витівку з ОБСЄ на Донбасі: в МЗС назвали причину

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 жовтня, 17:06
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Окупанти своїми діями руйнують Мінські угоди, але від відповідальності їм не втекти
Росія познущалася над ОБСЄ, але їй за це нічого не буде. Колаж "Сьогодні"
Росія познущалася над ОБСЄ, але їй за це нічого не буде. Колаж "Сьогодні"

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не зможе покарати Росію за беззаконня, яке вона влаштувала на Донбасі стосовно міжнародних спостерігачів, оскільки без згоди окупантів рішення про будь-яке покарання не зможе бути прийнято.

Про це розповів на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"ОБСЄ – це консенсусна організація. Прийняти серйозне рішення без згоди Росії неможливо. У секретаріаті ОБСЄ теж дотримуються досить збалансованою позиції, і Росія має вплив. Тому на якесь конкретне покарання Росії з боку ОБСЄ я не розраховую", – сказав він.

Кулеба зазначив, що Росія своїми діями руйнує Мінські угоди, що дає Україні нові можливості для того, щоб РФ понесла відповідальність, але вже поза ОБСЄ.

Провокації Росії проти ОБСЄ

  • 13 жовтня біля Золотого в Луганській області був затриманий росіянин Андрій Косяк. Під виглядом проведення робіт з гуманітарного розмінування (з пов`язкою СЦКК) він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли ЗСУ в межах ділянки розведення сил. Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи зі зміцнення режиму припинення вогню, які забороняють наступальні, розвідувальні і диверсійні операції.
  • 17 жовтня голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що в окупованому Донецьку підконтрольні бойовикам демонстранти влаштували мітинг під офісом ОБСЄ і навіть заблокували вхід до готелю, де базуються спостерігачі. Вони вимагали звільнення затриманого нещодавно "офіцера" бойовиків. У пресслужбі ОБСЄ уточнили, що йдеться про зупинення місії в Донецьку, а в Луганській області вона працює.
  • 18 жовтня стало відомо, що бойовики на Донбасі взяли в заручники двох спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона у Тристоронній контактній групі вже назвала це міжнародним тероризмом.
  • 19 жовтня речник МЗС РФ Марія Захарова традиційно закотила істерику, мовляв, Москва розцінює дії української сторони "як віроломні і провокаційні" і нібито саме Київ "підриває мирне врегулювання конфлікту". Також вона поскаржилася, що Київ не повідомив про затримання росіянина.
  • 20 жовтня МЗС України і українська сторона у Тристоронній контактній групі заявили, що МЗС РФ своєю заявою офіційно визнало участь росіян у війні на Донбасі.

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