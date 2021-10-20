"Вітаємо! РФ визнала участь у війні": Київ красиво потролив Москву

Захарова влаштувала істерику і вибухнула звинуваченнями, але в МЗС України і ТКГ її поставили на місце

У МЗС РФ визнали участь росіян у війні на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Москва лише шість днів по тому висловила невдоволення затриманням росіянина Андрія Косяка на Донбасі, який "косив" під представника СЦКК, а в Києві потролили окупантів, мовляв, вони цим показали своє ставлення до співвітчизників і визнали участь росіян у війні проти України.

Росія традиційно звинуватила Україну у всіх бідах

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, посилаючись на Консульську конвенцію, поскаржилася, що Україна не повідомила про затримання бойовика російським дипломатам. Вона традиційно влаштувала істерику, мовляв, Москва розцінює дії української сторони "як віроломні та провокаційні" й нібито саме Київ "підриває мирне врегулювання конфлікту".

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"Закликаємо українську сторону переглянути свою позицію, припинити провокації на лінії зіткнення на Донбасі, повідомити місцеперебування громадянина Росії Косяка і забезпечити доступ до нього російських консульських працівників", – заявила вона.

Україна потролила Росію

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив цікавий момент: Москва тільки на шостий день поцікавилася долею Андрія Косяка.

"Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії не тільки до громадян інших держав, яких вона сьомий рік поспіль вбиває і катує, а останнім часом і позбавляє елементарної можливості отримати допомогу від коронавірусної хвороби COVID-19, блокуючи КПВВ між підконтрольними уряду України і тимчасово окупованими територіями нашої держави, а й до людей з російськими паспортами. Сподіваємося, що жителі Донбасу, яким РФ незаконно нав'язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна нею опіка не має нічого спільного з реальністю. Росію цікавить тільки одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули", – заявив він "Сьогодні".

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У Києві очікують, щоб Москва з таким же завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії і буде вчасно інформувати про затримання українців.

Росія визнала свою участь на Донбасі?

Українська сторона у Тристоронній контактній групі заявила, що МЗС РФ офіційно визнало участь російських громадян у збройному конфлікті на Донбасі.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко. Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар’єру: офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", – відзначили в ТКГ.

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Затримання Косяка і наслідки з ОБСЄ