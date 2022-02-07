Можно выдохнуть! Резников забраковал планы Путина по Украине

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что вероятность значительной эскалации со стороны Российской Федерации продолжает быть низкой. По его словам, все фиксируемые события являются ожидаемыми и происходят в рамках ранее объявленных прогнозов.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
"Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию. Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Особенно в иностранных СМИ. Некоторые даже о вторжении России объявили, которое, правда, произошло 8 лет назад", – сказал министр.
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Резников отметил, что обязанность военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз.
"Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", – сказал он.
По словам главы Минобороны, беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила украинские возможности сопротивления. Резников также добавил, что с оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные.
"Это очень эффективное средство сдерживания. Также набирает обороты развертывание Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Происходит большое количество подготовительных мер с гражданами", – отметил министр.
Угроза вторжения РФ
- Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.
- Кроме того, американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.