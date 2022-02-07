Можна видихнути! Резніков забракував плани Путіна щодо України

Військові прораховують усі можливі сценарії, сказав голова Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ймовірність значної ескалації з боку Російської Федерації продовжує бути низькою. За його словами, всі події, що фіксуються, є очікуваними й відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

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"Ми маємо всю повноту інформації та реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може звучати багато різних гіпотетичних оцінок та прогнозів. Особливо в іноземних ЗМІ. Деякі навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, сталося 8 років тому", – сказав міністр.

Резніков зазначив, що обов'язок військових – прораховувати всі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити все належне для нейтралізації загроз.

"Це зараз і відбувається. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватися як низька", – сказав він.

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За словами голови Міноборони, безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила українські можливості спротиву. Резніков також додав, що з оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові.

"Це дуже ефективний засіб стримування. Також набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів із громадянами", – зазначив міністр.

Загроза вторгнення РФ