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Можна видихнути! Резніков забракував плани Путіна щодо України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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7 лютого, 08:30
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Військові прораховують усі можливі сценарії, сказав голова Міноборони
Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр оборони України Олексій Резніков (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що ймовірність значної ескалації з боку Російської Федерації продовжує бути низькою. За його словами, всі події, що фіксуються, є очікуваними й відбуваються в рамках раніше оголошених прогнозів.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

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"Ми маємо всю повноту інформації та реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може звучати багато різних гіпотетичних оцінок та прогнозів. Особливо в іноземних ЗМІ. Деякі навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, сталося 8 років тому", – сказав міністр.

Резніков зазначив, що обов'язок військових – прораховувати всі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити все належне для нейтралізації загроз.

"Це зараз і відбувається. Імовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватися як низька", – сказав він.

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За словами голови Міноборони, безпрецедентна військова допомога від партнерів суттєво підвищила українські можливості спротиву. Резніков також додав, що з оборонною зброєю вже активно тренуються наші військові.

"Це дуже ефективний засіб стримування. Також набирає обертів розгортання Сил територіальної оборони Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів із громадянами", – зазначив міністр.

Загроза вторгнення РФ

  • Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
  • Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Зараз ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
  • У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.
  • Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5 000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3 000 до 10 000 військовослужбовців Росії.

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