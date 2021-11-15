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Рада открыла центр вакцинации от COVID-19: где и когда можно уколоться

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 ноября, 10:58
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Сделать прививку смогут все желающие, а колоть будут всеми доступными в Украине вакцинами
Рада усиливает кампанию по вакцинации. Коллаж "Сегодня"
Рада усиливает кампанию по вакцинации. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада совместно с Министерством здравоохранения открыла новый пункт вакцинации от COVID-19 в отеле "Национальный", где смогут получить вакцину не только депутаты, но и простые украинцы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Новый центр вакцинации находится недалеко от Верховной Рады на улице Липская, 5.

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Центр начал свою работу с сегодняшнего дня по графику:

  • Понедельник, вторник, четверг – воскресенье с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:30).
  • Для удобства граждан центр вакцинации будет работать каждую среду с 14:00 до 20:00 (перерыв с 17:00 до 17:30).

Прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами. Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок. На вакцинацию можно записаться с помощью специального приложения.

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"Помните, более 90% госпитализированных с коронавирусной болезнью – не вакцинированы. Именно вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизнь", – напомнили депутатам.

Карантин в Раде

  • Народные депутаты 2 ноября приняли постановление о введении в парламенте карантина. Новые правила предусматривают, что в здание Рады теперь можно будет войти только с сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом.
  • Нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказывал, что сейчас количество депутатов, кто не сделал прививку от коронавируса, составляет порядка 40%.
  • Отметим, что сейчас в Верховной Раде работает мобильная бригада, которая вакцинирует народных депутатов, помощников, работников Аппарата ВР и журналистов. Также создается необходимая для этого инфраструктура, открыты пункты вакцинации внутри парламента, а также будут размещены публичные пункты вакцинации в отелях, подчиненных парламенту.

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