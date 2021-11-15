Рада открыла центр вакцинации от COVID-19: где и когда можно уколоться

Сделать прививку смогут все желающие, а колоть будут всеми доступными в Украине вакцинами

Рада усиливает кампанию по вакцинации. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада совместно с Министерством здравоохранения открыла новый пункт вакцинации от COVID-19 в отеле "Национальный", где смогут получить вакцину не только депутаты, но и простые украинцы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Новый центр вакцинации находится недалеко от Верховной Рады на улице Липская, 5.

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Центр начал свою работу с сегодняшнего дня по графику:

Понедельник, вторник, четверг – воскресенье с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 13:30).

Для удобства граждан центр вакцинации будет работать каждую среду с 14:00 до 20:00 (перерыв с 17:00 до 17:30).

Прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами. Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок. На вакцинацию можно записаться с помощью специального приложения.

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"Помните, более 90% госпитализированных с коронавирусной болезнью – не вакцинированы. Именно вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и спасает жизнь", – напомнили депутатам.

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