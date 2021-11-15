Рада відкрила центр вакцинації від COVID-19: де і коли можна щепитись

Зробити щеплення зможуть усі охочі, а колоти будуть усіма доступними в Україні вакцинами

Рада посилює кампанію з вакцинації. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада спільно з Міністерством охорони здоров'я відкрила новий пункт вакцинації від COVID-19 у готелі "Національний", де зможуть отримати вакцину не лише депутати, а й пересічні українці. Про це повідомляє пресслужба парламенту

Новий центр вакцинації знаходиться неподалік Верховної Ради на вулиці Липській, 5.

Реклама

Центр розпочав свою роботу з сьогоднішнього дня за графіком:

Понеділок, вівторок, четвер – неділя з 9:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 13:30).

Для зручності громадян центр вакцинації працюватиме щосереди з 14:00 до 20:00 (перерва з 17:00 до 17:30).

Щеплення проводитимуть мобільні бригади всіма доступними вакцинами, що є в Україні. Вакцинуватися зможуть усі охочі від 18 років, а також діти віком від 12 років за наявності у них усіх рутинних щеплень. На вакцинацію можна записатися за допомогою спеціального додатку.

Реклама

"Пам'ятайте, більше 90% госпіталізованих із коронавірусною хворобою – не вакциновані. Саме вакцинація запобігає важкому перебігу COVID-19 та рятує життя", – нагадали депутатам.

Карантин у Раді