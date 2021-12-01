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Путин отрезал Россию от Запада – названа главная историческая ошибка президента

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 декабря, 20:24
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Всемирно известный историк рассказал о главной ошибке президента России
Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказал о промахах Путина / Коллаж "Сегодня"
Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказал о промахах Путина / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин не смог сделать свою страну независимым игроком международной политики из-за Украины. Об этом заявил всемирно известный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во время Киевского Форума Безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Не тот вектор выбрал

"Путин вторжением в Украину и нарративами по этому вторжению отрезал Россию от Запада, что было совершенно ненужно. В то же время этим он привел Россию в положение, подчиненное Китаю. Именно так выглядит "достижение" внешней политики Путина. А если на это посмотреть трезво, то это действительно провал его внешней политики. Скажу то, о чем не говорят в России, по крайней мере, в политических кругах. Россия отрезала себя от Украины. В своей статье Путин утверждает, что Россия и Украина должны быть вместе, но они разделились из-за какого-то "мистического" сговора Запада. Впрочем, правда гораздо проще. Правда прямо перед нами", – подчеркнул Тимоти Снайдер.

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"Причина, почему Украина и Россия не близки – потому что Россия напала на Украину. Другими словами, если целью Путина на самом деле были хорошие отношения России и Украины, то именно он и никто другой сделал это невозможным. Не только на время своего режима, но и на годы и десятилетия вперед", – подчеркнул Снайдер.

Лидер деспотического режима

По мнению историка, Путин сам из-за своей внешней политики, из-за своих действий, своего решения напасть на Украину сделал близкие отношения России и Украины невозможными.

"Путин – стареющий лидер деспотического режима. Деспотический режим, который провалился в собственных стремлениях. Он не смог сделать Россию независимым игроком международной политики, в то время как Россия стала зависимой от Китая. И он не смог сблизить Россию и Украину. Напротив – напав на Украину, Россия надолго стала врагом. Поэтому на этом этапе карьеры Путину остается только скрывать эти провалы за ложью", – резюмировал Тимоти Снайдер.

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