"Пропускал женщину в туалет": Арахамия объяснил скандал с Порошенко в Раде

Порошенко рассказал свою версию случившегося в эфире телеканала

Арахамия рассказал, как на самом деле было / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как на самом деле обстояла ситуация с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко в эфире телеканала "Рада". Об этом пишет УНИАН.

Арахамия пересказал слова Порошенко, что, мол, "он (Порошенко. – Ред..) просто шел мимо и увидел женщину, которая не могла пойти в туалет, и "я ей помогал".

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"Слуга" засомневался в словах оппонента, отметив, что "он (Порошенко. – Ред.) пропускал в туалет какую-то женщину, а на самом деле зашел и кричал что-то там".

Суть конфликта

Петр Порошенко поскандалил с ведущими телеканала "Рада", студия которого развернута в кулуарах парламента. Он ворвался в прямой эфир с обвинениями, мол, канал перезапущен в интересах Банковой. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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Ведущие предложили политику присесть и присоединиться к эфиру, но он не захотел. Лидер "Европейской Солидарности" обвинил журналистов в якобы предвзятости и заявил, что денег у парламента на перформатирование Рады не было и требовал ответа на вопрос, где их взяли. В то же время, ведущие посоветовали политику обратиться с этим вопросом к нардепам.

Вскоре Порошенко принес извинения за свое поведение и повернулся лицом к зрителям. После того он заявил, что власти потратили деньги налогоплательщиков на открытие телеканала и назвал это "коррупционной сделкой" .