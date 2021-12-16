"Пропускав жінку в туалет": Арахамія пояснив скандал із Порошенком у Раді

Порошенко розповів свою версію телеканалу, що трапився в ефірі

Арахамія розповів, як насправді було / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як насправді була ситуація з лідером "Европейської солідарності" Петром Порошенком в ефірі телеканалу "Рада". Про це пише УНІАН.

Арахамія переказав слова Порошенка, що, мовляв, "він (Порошенко – ред.) просто йшов повз і побачив жінку, яка не могла піти в туалет, і "я їй допомагав".

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"Слуга" засумнівався у словах опонента, наголосивши, що, "він (Порошенко. – Ред.) на самій нараді сказав, що пропускав в туалет якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там".

Суть конфлікту

Петро Порошенко поскандалив із ведучими телеканалу "Рада", студія якого розгорнута у кулуарах парламенту Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Ведучі запропонували політику сісти та приєднатися до ефіру, але він не захотів. Лідер "Європейської Солідарності" звинуватив журналістів у нібито упередженості та заявив, що грошей у парламенту на перформатування Ради не було і вимагав відповіді на питання, де їх взяли. Водночас, ведучі порадили політику звернутися із цим питанням до нардепів.

Незабаром Порошенко вибачився за свою поведінку і повернувся обличчям до глядачів. Після того він заявив, що влада витратила гроші платників податків на відкриття телеканалу і назвав це "корупційною угодою".