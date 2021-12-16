Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції
СЬОГОДНІ Влада Події

"Пропускав жінку в туалет": Арахамія пояснив скандал із Порошенком у Раді

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 грудня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Порошенко розповів свою версію телеканалу, що трапився в ефірі
Арахамія розповів, як насправді було
Арахамія розповів, як насправді було / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, як насправді була ситуація з лідером "Европейської солідарності" Петром Порошенком в ефірі телеканалу "Рада". Про це пише УНІАН.

Арахамія переказав слова Порошенка, що, мовляв, "він (Порошенко – ред.) просто йшов повз і побачив жінку, яка не могла піти в туалет, і "я їй допомагав".

Реклама

"Слуга" засумнівався у словах опонента, наголосивши, що, "він (Порошенко. – Ред.) на самій нараді сказав, що пропускав в туалет якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там".

Суть конфлікту

Петро Порошенко поскандалив із ведучими телеканалу "Рада", студія якого розгорнута у кулуарах парламенту Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Реклама

Ведучі запропонували політику сісти та приєднатися до ефіру, але він не захотів. Лідер "Європейської Солідарності" звинуватив журналістів у нібито упередженості та заявив, що грошей у парламенту на перформатування Ради не було і вимагав відповіді на питання, де їх взяли. Водночас, ведучі порадили політику звернутися із цим питанням до нардепів.

Незабаром Порошенко вибачився за свою поведінку і повернувся обличчям до глядачів. Після того він заявив, що влада витратила гроші платників податків на відкриття телеканалу і назвав це "корупційною угодою".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.2

Російський рубль (₽)

0.3685

Євро (€)

30.62

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

55 790

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти