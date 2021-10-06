Пост о КГБ – тюрьма. Люди Лукашенко кошмарят арестами из-за комментариев в сети

В Беларуси арестованы 136 человек за комментарии после убийства офицера КГБ

Лукашенко обещал ответ за смерть офицера КГБ / Коллаж "Сегодня"

В Беларуси за комментарии в интернете после гибели офицера КГБ при попытке ареста сотрудника IT-компании задержали уже 136 человек. Всех их ждет уголовная ответственность.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Следственного комитета республики.

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"Расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Белоруссии", говорится в заявлении Следственного комитета Беларуси.

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