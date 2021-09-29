Лукашенко накажет за смерть КГБшника

Непризнанный президент Беларуси взял на контроль дело сотрудника IT-компании, который застрелил силовика

Лукашенко взял на контроль дело 31-летнего минчанина / Коллаж "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко будет лично заниматься делом застреленного айтишником сотрудника Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ). Последний диктатор Европы заявил, что не оставит безнаказанным смерть сотрудника спецслужбы.

Об этом сообщает государственное агентство "БЕЛТА" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Лукашенко.

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"Президент вчера мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии. Сразу поручил разобраться буквально посекундно – не все детали были известны. Первым делом было поручено оказать всяческую поддержку и помощь семье. Безнаказанным это не останется", – заявила пресс-секретарь.

Что известно

29 сентября сотрудники КГБ пытались штурмом взять квартиру минчанина Андрея Зельцера сотрудника IT-компании EPAM Systems (компания, основанная белорусским предпринимателем Аркадием Добкиным, которого Лукашенко назвал одним из спонсоров протестов в Беларуси). 31-летнего мужчину обвиняли в террористической деятельности.

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Во время проникновения в его квартиру, Андрей открыл огонь из ружья и нанес смертельные ранения сотруднику КГБ. Ответным огнем его застрелили.

Друзья рассказывают, что Андрей Зельцер занимался спортом, а не терроризмом

По данным оппозиционного сайта "Хартия97", Следственный комитет Беларуси задержал жену Андрея. "Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ", — добавили в ведомстве.

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