Пост про КДБ – в'язниця. Люди Лукашенко кошмар арештами через коментарі в мережі

У Білорусі заарештовано 136 людей за коментарі після вбивства офіцера КДБ

Лукашенко обіцяв відповідь за смерть офіцера КДБ / Колаж "Сьогодні"

У Білорусі за коментарі в інтернеті після загибелі офіцера КДБ при спробі арешту співробітника IT-компанії затримали вже 136 людей. Всіх їх чекає кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення Слідчого комітету республіки.

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"Розслідується кримінальна справа, порушена за статтями 130 (умисні дії, спрямовані на збудження іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності) і 369 (образа представника влади і його близьких у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, вчинене в інформації, розміщеної в глобальній комп'ютерної мережі Інтернет) Кримінального кодексу Білорусії", йдеться в заяві Слідчого комітету Білорусі.

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