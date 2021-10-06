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Пост про КДБ – в'язниця. Люди Лукашенко кошмар арештами через коментарі в мережі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 жовтня, 21:40
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У Білорусі заарештовано 136 людей за коментарі після вбивства офіцера КДБ
Лукашенко обіцяв відповідь за смерть офіцера КДБ / Колаж "Сьогодні"
Лукашенко обіцяв відповідь за смерть офіцера КДБ / Колаж "Сьогодні"

У Білорусі за коментарі в інтернеті після загибелі офіцера КДБ при спробі арешту співробітника IT-компанії затримали вже 136 людей. Всіх їх чекає кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення Слідчого комітету республіки.

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"Розслідується кримінальна справа, порушена за статтями 130 (умисні дії, спрямовані на збудження іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі за ознакою іншої соціальної приналежності) і 369 (образа представника влади і його близьких у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, вчинене в інформації, розміщеної в глобальній комп'ютерної мережі Інтернет) Кримінального кодексу Білорусії", йдеться в заяві Слідчого комітету Білорусі.

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Що сталося

  • 29 вересня співробітники КДБ намагалися штурмом взяти квартиру мінчанина Андрія Зельцера співробітника IT-компанії EPAM Systems (компанія, заснована білоруським підприємцем Аркадієм Добкіним, якого Лукашенко назвав одним зі спонсорів протестів у Білорусі). 31-річного чоловіка звинувачували в терористичній діяльності.
  • На наступний день невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не залишить безкарною смерть співробітника спецслужби.
  • 4 жовтня незареєстрований в республіці правозахисний центр "Весна" в своєму телеграм-каналі повідомляв про затримання з 29 вересня по 1 жовтня більше 110 людей за коментарі про загибель співробітника КДБ.

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