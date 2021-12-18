Почему Путин не в Гааге: в Минобороны Украины дали плохой прогноз

У Украины были все шансы привлечь президента России Владимира Путина к уголовной ответственности за преступления на Донбассе. Однако наша страна не обращалась в 2014 – 2016 годах в Международный криминальный суд, чтобы дать юрисдикцию на расследование агрессии на нашей территории.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе "Первые лица" на телеканале 24 канал.
Международные суды
"Украина не обращалась в 2014–2016 годах в Международный криминальный суд, чтобы дать юрисдикцию на расследование агрессии на нашей территории. Мы обращались по поводу Майдана. Мы, кто обращался, считают, что это преступление против человечности. Чтобы не путали. Не человечества, а человечности. То есть гуманного отношения к человеку. Относительно военных преступлений мы давали отдельную возможность этой юрисдикции. Однако Международный уголовный суд по сей день не расследует и не имеет юрисдикции расследовать само преступление агрессии. В этом контексте крайне важно, чтобы это хотя бы сделали украинские суды, и они, слава Богу, это делают. У нас не принято об этом говорить публично, но в Украине есть 17 приговоров, вступивших в законную силу", – рассказала Анна Маляр.
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Она отметила, что Международный уголовный суд в Гааге, который руководствуется Римским уставом, распространяет свою юрисдикцию на 4 преступления:
- преступления против человечности;
- военные преступления;
- геноцид;
- агрессия.
"Меня больше всего в этой истории смущает именно агрессия. Я считаю, что именно за агрессию должны наказать Путина и военно-политическое руководство России", – заявила замминистра обороны Украины.
Ситуация
- Тем не менее ряд процессом против России проходят в международных судах. Например, по факту сбитого над Донбассом самолета рейса MH17. Правда, и здесь Москва умудряется оказывать давление на фигурантов дела, рассматриваемого в Нидерландах.
- В апреле Украина передала в Международный уголовный суд в Гааге новые доказательства военных преступлений России на Донбассе – в частности, касающиеся "Иловайского котла" и обороны Донецкого аэропорта.
- В прошлом году Украина подала в Международный суд ООН меморандум с доказательствами о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
- В январе этого года Большая палата Европейского суда по правам человека признала за собой полномочия рассматривать дело "Украина против России" относительно нарушений прав населения Крыма.