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Почему Путин не в Гааге: в Минобороны Украины дали плохой прогноз

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 декабря, 16:09
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Замминистра обороны Украины рассказала об упущенном шансе для страны
Путин не окажется на скамье подсудимых в Гааге / Коллаж "Сегодня"
Путин не окажется на скамье подсудимых в Гааге / Коллаж "Сегодня"

У Украины были все шансы привлечь президента России Владимира Путина к уголовной ответственности за преступления на Донбассе. Однако наша страна не обращалась в 2014 – 2016 годах в Международный криминальный суд, чтобы дать юрисдикцию на расследование агрессии на нашей территории.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в программе "Первые лица" на телеканале 24 канал.

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Международные суды

"Украина не обращалась в 2014–2016 годах в Международный криминальный суд, чтобы дать юрисдикцию на расследование агрессии на нашей территории. Мы обращались по поводу Майдана. Мы, кто обращался, считают, что это преступление против человечности. Чтобы не путали. Не человечества, а человечности. То есть гуманного отношения к человеку. Относительно военных преступлений мы давали отдельную возможность этой юрисдикции. Однако Международный уголовный суд по сей день не расследует и не имеет юрисдикции расследовать само преступление агрессии. В этом контексте крайне важно, чтобы это хотя бы сделали украинские суды, и они, слава Богу, это делают. У нас не принято об этом говорить публично, но в Украине есть 17 приговоров, вступивших в законную силу", – рассказала Анна Маляр.

Она отметила, что Международный уголовный суд в Гааге, который руководствуется Римским уставом, распространяет свою юрисдикцию на 4 преступления:

  • преступления против человечности;
  • военные преступления;
  • геноцид;
  • агрессия.

"Меня больше всего в этой истории смущает именно агрессия. Я считаю, что именно за агрессию должны наказать Путина и военно-политическое руководство России", – заявила замминистра обороны Украины.

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